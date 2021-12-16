Большинство рекордов HWBot установлено с использованием жидкого азота, но это не значит, что в профильных рейтингах не найдётся призовых мест для систем, использующих более доступные методы охлаждения. Швейцарским энтузиастам из OVIZ Hardware Lab удалось подняться на четвёртое место в абсолютном зачёте 3DMark Vantage Performance с результатом 127 919 баллов.
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Для этого авторы эксперимента использовали пару видеокарт GeForce RTX 2080 Ti с водоблоками, подключенными к так называемому чиллеру. Другими словами, в систему поступала жидкость, чья начальная температура была значительно ниже комнатной. Частоты видеокарт были повышены 2205/16400 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-12900K при этом охлаждался аналогичным образом и сохранял активность всех 16 ядер (8 + 8) и 16 потоков из 24. Среди систем с парными видеокартами этот результат удостоился второго места, как и в модельном зачёте GeForce RTX 2080 Ti.