Ковать железо можно будет, не отходя от руля.

На мероприятии Deutsche Bank, посвящённом перспективам развития авторынка, вице-президент NVIDIA Али Кэни (Ali Kani) не только в очередной раз напомнил, что бортовые компьютеры на базе компонентов компании создаются с расчётом на взаимозаменяемость. Он также пояснил, в чём заключается разница между сервисами DRIVE Chauffeur и DRIVE Concierge.

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Источник изображения: NVIDIA

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Первая программно-аппаратная платформа призвана автоматизировать сам процесс управления транспортным средством. В идеале, она способна обеспечить перемещение автомобиля из пункта А в пункт Б в полностью автоматическом режиме. Сервис Concierge направлен на облегчение взаимодействия водителя с интерфейсом бортовой информационно-развлекательной системы. Помимо навигации и разного рода развлечений, эта платформа способна реализовать важные вспомогательные функции. Например, как пояснил представитель NVIDIA, если в автомобиле перегорит лампочка в фаре, за счёт диалога в словесной форме бортовой компьютер сможет заказать необходимую лампу в интернете и при необходимости запланировать визит на сервис, если речь идёт о более серьёзных неисправностях.