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NVIDIA старается сохранять совместимость между бортовыми компьютерами разных поколений

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Вице-президент NVIDIA и директор автомобильного направления бизнеса этой компании, Али Кэни (Ali Kani), на мероприятии Evercore ISI Autotech & AI Forum вполне ожидаемо рассказывал об инициативах этого разработчика графических процессоров в сфере взаимодействия с автопроизводителями.

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Источник изображения: NVIDIA

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Вице-президент компании с порога заявил, что для NVIDIA принцип обратной совместимости аппаратного обеспечения «умных» автомобилей является одним из главенствующих. В качестве примера была приведена продукция компании Tesla. Условно говоря, владелец электромобиля этой марки с бортовым компьютером первого поколения может за доплату поменять его на компьютер второго или даже третьего поколения, и никаких проблем с совместимостью не возникнет – блок компьютера поместится в тот же самый разъём в районе перчаточного ящика, что и исходный, да и программное обеспечение продолжит исправно работать на уже совершенно новом качественном уровне.

Как пояснил представитель NVIDIA, компания старается придерживаться такого принципа при работе со всеми клиентами из числа автопроизводителей. Попутно демонстрировался слайд, на котором процессору Atlan, который должен выйти в 2024 году, приписывается уровень быстродействия в 1000 тера-операций в секунду. Это примерно в четыре раза больше, чем у процессора Orin, который выйдет лишь в следующем году.

Добавим, что пример с электромобилями Tesla прямого отношения к взаимодействию с NVIDIA не имеет, поскольку изначально бортовые компьютеры машин этой американской марки строились на компонентах тогда ещё независимой израильской компании Mobileye, но скандал с первым смертельным исходом в аварии с участием Tesla Model S подтолкнул производителя электромобилей перейти на компоненты NVIDIA. Сотрудничество компаний далее одного поколения бортовых компьютеров не продлилось, поскольку некоторое время спустя Tesla разработала собственный нейронный процессор с Arm-архитектурой, выпускать который по 14-нм технологии взялась компания Samsung.

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