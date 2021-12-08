Успех третьего квартала её вдохновил.

Сухая статистика Jon Peddie Research может и не показывать масштабных успехов AMD на рынке дискретной графики, но в третьем квартале текущего года компании удалось отвоевать один процентный пункт у основного конкурента, если сравнивать со вторым кварталом. На мероприятии Barclays интересы AMD представляла Рут Коттер (Ruth Cotter), старший вице-президент компании по маркетингу на мировом рынке, одновременно отвечающая за кадровую политику и взаимодействие с инвесторами.

реклама

Источник изображения: AMD

Дважды за мероприятие представительница AMD сказала, что графический сегмент рынка демонстрирует рост на протяжении последних 18 месяцев. Руководство компании склонно связывать это исключительно со спросом на компьютерные игры, криптовалютный фактор в данном контексте на указанном мероприятии никак не фигурировал. В семействе графических решений с архитектурой RDNA 2 только недавно появились изделия массового ценового сегмента, поэтому в ближайшие кварталы компания рассчитывает на непрерывный рост профильной выручки и увеличение собственной доли рынка.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Появление графических решений с архитектурой RDNA 3 только укрепит успех AMD, но когда они выйдут на рынок, в компании конкретизировать отказываются. На протяжении следующего года, как отмечает старший вице-президент AMD, игровой рынок будет демонстрировать высокий уровень спроса. Компании, по её словам, удастся перейти в «режим возвращения себе утраченной доли рынка».