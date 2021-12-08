Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
Успех третьего квартала её вдохновил.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Сухая статистика Jon Peddie Research может и не показывать масштабных успехов AMD на рынке дискретной графики, но в третьем квартале текущего года компании удалось отвоевать один процентный пункт у основного конкурента, если сравнивать со вторым кварталом. На мероприятии Barclays интересы AMD представляла Рут Коттер (Ruth Cotter), старший вице-президент компании по маркетингу на мировом рынке, одновременно отвечающая за кадровую политику и взаимодействие с инвесторами.

реклама

Источник изображения: AMD

Дважды за мероприятие представительница AMD сказала, что графический сегмент рынка демонстрирует рост на протяжении последних 18 месяцев. Руководство компании склонно связывать это исключительно со спросом на компьютерные игры, криптовалютный фактор в данном контексте на указанном мероприятии никак не фигурировал. В семействе графических решений с архитектурой RDNA 2 только недавно появились изделия массового ценового сегмента, поэтому в ближайшие кварталы компания рассчитывает на непрерывный рост профильной выручки и увеличение собственной доли рынка.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Появление графических решений с архитектурой RDNA 3 только укрепит успех AMD, но когда они выйдут на рынок, в компании конкретизировать отказываются. На протяжении следующего года, как отмечает старший вице-президент AMD, игровой рынок будет демонстрировать высокий уровень спроса. Компании, по её словам, удастся перейти в «режим возвращения себе утраченной доли рынка».

#amd #аналитика #видеокарты #rdna 2 #radeon rx 6900 xt #rdna 3
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Samsung намеревается привлечь заказы AMD на свои предприятия
На протяжении последних 12 месяцев AMD непрерывно увеличивала долю на рынке ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
90
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
33
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
51
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
47
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
15
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
7
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
36
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
12

Сейчас обсуждают

rebel-1
13:16
А как же сапер? Во где страсти то были!
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
rebel-1
13:13
Друган, который все грезит заработком в интернете(при этом нехило зарабатывая в реале), недавно на что то такое подсаживался. Много слить бабла не успел, мы его образумили.
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
Lexagon
13:08
Функционала у видеокарт нет вообще. Это математический термин. А если речь идёт о возможностях видеокарт, то у них есть функциональность.
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
Саша Смирнов
13:06
Это где это нет?? я не только у себя но и у других видел. Не выдумывай
Десятки новых машин и новогодние изменения в игровом мире: детали грядущего обновления Forza Horizon 5
warmuza
13:05
Фу. Давайте лучше подрочим на новый косплей Аски от Ширы.
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
rektor
13:05
но консолях игр нет, а те что есть стоят по 5-7 тысяч
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
warmuza
13:04
двойное СПЕРВА ДОБЕЙСЯ, великолепно
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
Григорий Игнатенко
13:04
Советую все таки попробовать и взять на зимней распродаже, тем более они цену для ру региона скинули в 2 раза, прошлой зимой с другом в коопе прошли, было чертовски весело.
Wasteland 3 с лета прошлого года привлекла внимание двух миллионов игроков
Роман Сергеевич
13:03
Дрочить на сталина и совок походу смотря на говно от Dante1980
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
ЖДАН
13:03
Золотые слова,Юрий Венедиктович.Ну нахуя эта параша тут?Ну хотите вы в истории поиспражняться,создайте отдельный раздел типа:"История совка с точки зрения "Overclockers.ru"
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем