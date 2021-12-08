Сухая статистика Jon Peddie Research может и не показывать масштабных успехов AMD на рынке дискретной графики, но в третьем квартале текущего года компании удалось отвоевать один процентный пункт у основного конкурента, если сравнивать со вторым кварталом. На мероприятии Barclays интересы AMD представляла Рут Коттер (Ruth Cotter), старший вице-президент компании по маркетингу на мировом рынке, одновременно отвечающая за кадровую политику и взаимодействие с инвесторами.
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Дважды за мероприятие представительница AMD сказала, что графический сегмент рынка демонстрирует рост на протяжении последних 18 месяцев. Руководство компании склонно связывать это исключительно со спросом на компьютерные игры, криптовалютный фактор в данном контексте на указанном мероприятии никак не фигурировал. В семействе графических решений с архитектурой RDNA 2 только недавно появились изделия массового ценового сегмента, поэтому в ближайшие кварталы компания рассчитывает на непрерывный рост профильной выручки и увеличение собственной доли рынка.
Появление графических решений с архитектурой RDNA 3 только укрепит успех AMD, но когда они выйдут на рынок, в компании конкретизировать отказываются. На протяжении следующего года, как отмечает старший вице-президент AMD, игровой рынок будет демонстрировать высокий уровень спроса. Компании, по её словам, удастся перейти в «режим возвращения себе утраченной доли рынка».