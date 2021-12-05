Она же одновременно увеличила объёмы поставок продукции на 17,7%.

Поскольку все отчёты Jon Peddie Research похожи друг на друга, то посвящённый рынку дискретных видеокарт материал в конце рабочей недели остался незамеченным многими авторами, что и позволило разнообразить скудную повестку дня воскресенья. Начать следует с того, что в третьем квартале было продано 12,7 млн видеокарт – это на 25,7% больше, чем годом ранее, и на 10,9% больше в последовательном сравнении. Объёмы продаж видеокарт росли быстрее, чем настольных центральных процессоров – последних было продано лишь на 16,6% больше, чем годом ранее. Уже одно это несоответствие могло бы заставить руководство AMD и NVIDIA задуматься о том, что не все игровые видеокарты достаются геймерам.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Расстановка сил на рынке дискретных видеокарт в третьем квартале изменилась незначительно. Продукция AMD занимала 21% против 20% в предыдущем квартале и 22% в третьем квартале прошлого года. Изделия NVIDIA занимали оставшиеся 79% рынка. Кстати, в количественном выражении прогресс последней был не так выражен, компания увеличила объёмы поставок видеокарт на 27,1% в годовом сравнении и только на 9,3% в последовательном. Компания AMD хоть и уступила конкуренту по темпам увеличения поставок в годовом сравнении (+20,8%), последовательно увеличила их сразу на 17,7%. Возвращение Intel в сегмент дискретной графики запланировано на следующее полугодие, и пока сложно представить, как оно повлияет на ландшафт рынка.