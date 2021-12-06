Ещё в конце октября руководство GlobalFoundries утверждало, что располагает заказами до конца 2023 года, но за прошедший месяц с лишним ситуация могла измениться. В частности, аналитики Needham убеждены, что GlobalFoundries обеспечена работой вплоть до конца 2024 года, а долгосрочных контрактов уже подписано на сумму более $20 млрд.
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Не секрет, что GlobalFoundries способна расширять производственные мощности за счёт средств, которые её клиенты выплачивают авансом в счёт будущих поставок продукции. К настоящему моменту таких авансовых платежей набралось на сумму около $3 млрд, поэтому с задачей увеличить до конца года объёмы поставок автокомпонентов в два раза компания должна справиться. На расширение производственных мощностей планируется выделить около $6 млрд, но новые линии будут введены в строй не ранее 2023 года.