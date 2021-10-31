И в ближайшие годы будет бороться с дефицитом.

Недавно дебютировавшая на американском фондовом рынке компания GlobalFoundries по-прежнему на 85% принадлежит арабским инвесторам из Mubadala (ОАЭ). Как признался в интервью CNBC генеральный директор Том Колфилд (Tom Caulfield), в ближайшие пять или шесть лет арабские инвесторы будут планомерно уменьшать свою долю, но всё равно останутся акционерами контрактного производителя.

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Источник изображения: CNBC

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Из вырученных в ходе публичного размещения $2,6 млрд примерно $1,5 млрд будут направлены на расширение производственных мощностей. Всего на эти нужды компания собирается потратить не менее $6 млрд. Уже сейчас заказы распределены до конца 2023 года, а загрузка конвейера номинально превышает 100%, поэтому GlobalFoundries нуждается в дополнительных производственных мощностях. Отказавшись от освоения более продвинутой литографии типа 7-нм в 2018 году, сейчас GlobalFoundries оказалась в привилегированном положении, поскольку спрос вырос преимущественно на зрелые техпроцессы. По словам главы компании, в ближайшие годы производителю придётся догонять постоянно растущий спрос на свои услуги.