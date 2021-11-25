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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские поставщики литиевых аккумуляторов со следующего года повысят цены на 20%
И это почувствуют на себе покупатели во всём мире.
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Одержимость некоторых крупных экономик идеей скорейшего перехода на электротранспорт неминуемо скажется на стоимости аккумуляторных батарей, которые производятся преимущественно в Китае и Южной Корее. Во всяком случае, сырьё для литийионных батарей корейского производства в подавляющем большинстве случаев поставляется из Китая, поэтому последняя страна может серьёзным образом влиять на мировой рынок аккумуляторов.

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Как отмечает DigiTimes, ведущие китайские производители литиевых батарей со следующего года собираются повысить контрактные цены на свою продукцию на 20%. Данный шаг ударит не только по покупателям электромобилей, но и потребителям большинства электронных устройств, использующих литиевые аккумуляторы. Смартфоны, ноутбуки – всё это продолжит дорожать в следующем году.

Источник изображения: DigiTimes

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Сырья для производства литиевых аккумуляторов в Китае добывается не так много, как требуется рынку. Это единственная страна мира, которая способна покрыть собственные потребности в литиевых аккумуляторах своими силами. Прочие страны в этом вопросе зависят от Китая.

#китай #аккумуляторы #китайские производители #литиевые аккумуляторы #литий-ионные батареи
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