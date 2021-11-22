Американский энтузиаст yosarianilives выходные провёл на мероприятии для оверклокеров, в ходе которого смог разогнать шестиядерный процессор AMD FX-6330 до 8127 МГц при помощи жидкого азота. Само собой, для 32-нм процессоров семейства Vishera подобные частоты являются привычными, если говорить о криогенном разгоне, но шестиядерная модель ранее до таких высот не добиралась.
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На указанной частоте процессор смог пройти валидацию CPU-Z, поэтому очевидно, что любая вычислительная нагрузка заметно снизила бы это значение при условии сохранения стабильности работы. Кстати, в абсолютном рейтинге результат занимает 64-е место, и это не так уж плохо для выборки из 15 531 записи.