Представители MediaTek на этой неделе сделали достаточно резонансных заявлений, чтобы привлечь внимание ресурса DigiTimes. Во-первых, руководство тайваньской компании считает, что спрос и предложение на рынке полупроводниковых компонентов достигнут равновесия только в 2023 году, когда производители чипов введут в строй дополнительные мощности. Известно, что к осознанию необходимости подобного шага пришли, как минимум, TSMC, GlobalFoundries и Intel.
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Во-вторых, MediaTek не скрывает, что смогла заключить долгосрочные контракты с поставщиками чипов на изготовление достаточного количества мобильных процессоров и модемов с поддержкой сетей 5G, чтобы получить адекватную выгоду от их экспансии в ближайшие годы. Напомним, что и с NVIDIA этот тайваньский разработчик мобильных процессоров намеревается сотрудничать, чтобы попробовать силы в сегменте ноутбуков.