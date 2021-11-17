Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство MediaTek убеждено, что перекосы на рынке полупроводниковых компонентов сохранятся до 2023 года
И только потом появление новых производственных мощностей начнёт сказываться на предложении положительно.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Представители MediaTek на этой неделе сделали достаточно резонансных заявлений, чтобы привлечь внимание ресурса DigiTimes. Во-первых, руководство тайваньской компании считает, что спрос и предложение на рынке полупроводниковых компонентов достигнут равновесия только в 2023 году, когда производители чипов введут в строй дополнительные мощности. Известно, что к осознанию необходимости подобного шага пришли, как минимум, TSMC, GlobalFoundries и Intel.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Во-вторых, MediaTek не скрывает, что смогла заключить долгосрочные контракты с поставщиками чипов на изготовление достаточного количества мобильных процессоров и модемов с поддержкой сетей 5G, чтобы получить адекватную выгоду от их экспансии в ближайшие годы. Напомним, что и с NVIDIA этот тайваньский разработчик мобильных процессоров намеревается сотрудничать, чтобы попробовать силы в сегменте ноутбуков.

#смартфоны #полупроводники #литографическое производство #tsmc #mediatek #5g
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Необходимость увеличить объёмы выпуска 7-нм и 28-нм чипов вынудит TSMC увеличить капитальные затраты
Техпроцесс всемогущий: аналитики считают, что прогрессивная литография помогает Tesla победить дефицит чипов
Прибыль контрактных производителей чипов продолжит расти и в 2022 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
102
NVidia GT 430 vs Radeon HD 7670m: битва дряхлых
28
Распродажа ключей в магазине KeysOff – Windows 10 всего за 5.76 доллара в рамках Чёрной пятницы
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Gaming Carbon WIFI
43
Загадки истории: Антикоминтерновский пакт 1936 года
35
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
14
Мои впечатления от игры Sam and Max Season One. Часть вторая
+
10 разных способов снизить нагрев видеокарт, которые я пробовал на практике
+

Сейчас обсуждают

Senbon Petuch
14:39
Да это местный дурачок, который платы каждый раз меняет. В стане интелбоев только такие - больные на голову, отбитые. Взять того же Эдика - одевается в женское платье, вечно под солями, неадекватный и...
6-ядерный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в рабочих тестах Adobe Premiere Pro
Civilian
14:38
Врачи и ученые. В случаи с вакцинами репорты на том же VAERS расследуются, изучаются и где-то устанавливается связь (как в случаи с АстраЗенекой и тромбозом), где-то не подтверждается. Но потому что ...
Клинические испытания показывают, что 3-я доза вакцины против COVID значительно усиливает защиту
Senbon Petuch
14:36
Где он там его обсыкивает, глупый интелбой? Твой 8700K высирает нищие 20000 в WinRAR. Когда 5600X 46000. И кстати, 5600X даёт пососать даже 11600K. 8700K никак быстрее 5600X не может быть. Только если...
6-ядерный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в рабочих тестах Adobe Premiere Pro
Senbon Petuch
14:35
Ты это специально сохранил, чтобы каждый раз высирать? На Алиэкспрессе за 17000 с купоном можно было купить. Материнские платы на B450 за 4000, причём доступен разгон как ядер, так и памяти. А у Штеуд...
6-ядерный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в рабочих тестах Adobe Premiere Pro
Дмитрий Медведев
14:34
Ну бараны же! Вместо работой над играми, они заняты переживаниями над такой бредятиной. Не удивлюсь, скорой смерти их игр.
Фото: свыше сотни сотрудников Blizzard вышли на забастовку с требованием отставки Бобби Котика
wwr222
14:33
Еще один мыльный пузырь...А потом,как все лопнет (а оно ВСЕ лопнет обязательно)...
Автопроизводитель Rivian обошёл по капитализации Ford и Volkswagen, не выпуская серийных машин
Виталий Shokerxxx
14:33
вон множитель у видях на памяти не гир 1 но работаю чем выше тем лучше. сам то проверял хоть раз или все блозеров слушаешь?.
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Civilian
14:31
Как я в другом месте сказал - ниже, на 6-12%, поэтому оценить это в 15% будет достаточно. Ну так почитайте что ли исследования про смерти, где доказана связь с вакцинацией, с миокардитами конечно же....
Клинические испытания показывают, что 3-я доза вакцины против COVID значительно усиливает защиту
h2o
14:31
Гораздо более низкую цену я пока не вижу в магазинах в связи с отсутствием продаж проца. Никто не мешал тестеру сделать память 3200. Наверно сделал, чтобы была "запланированная" отмаза про якобы "а во...
Системы с Intel Core i5-12400 и AMD Ryzen 5 5600X были практически равны в PugetBench Premiere Pro
aggile
14:29
лучшеб эти м.ки квестовую линию нормально доделали
Фото: свыше сотни сотрудников Blizzard вышли на забастовку с требованием отставки Бобби Котика
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем