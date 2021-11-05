Главное правило туриста – тщательно дозировать имеющиеся запасы провианта, в этом смысле тайваньский ресурс DigiTimes является опытным путешественником в мир новостей, которому не грозит смерть от информационного голода. Если вчера источник обсуждал возможность появления 4-нм процессоров Apple в составе смартфонов iPhone следующего поколения, то сегодня речь идёт уже о конкурирующих изделиях Qualcomm и MediaTek.
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Как утверждает первоисточник, в следующем году многие модели смартфонов на процессорах Qualcomm и MediaTek флагманского уровня будут оснащаться 4-нм процессорами соответствующих марок. В случае с Qualcomm велика вероятность того, что такие процессоры она будет получать как от Samsung, так и от TSMC. По крайней мере, в текущих условиях именно сотрудничество с несколькими поставщиками позволяет Qualcomm минимизировать влияние дефицита компонентов на собственный бизнес.