Им для этого потребовалось усиленное жидкостное охлаждение.

В наши дни объединение нескольких видеокарт в одной системе обычно имеет место ради майнинга, но энтузиаст chispy с Пуэрто-Рико доказал, что и для рекордов в сфере разгона они годятся даже в том случае, если речь идёт не о самых современных графических решениях. В одной системе ему удалось объединить три видеокарты AMD Radeon HD 5870, оснащённые водоблоками. Судя по обилию вентиляторов на радиаторе используемой системы жидкостного охлаждения, к её созданию автор приложил немало усилий.

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Источник изображения: HWBot, chispy

Частоты связки видеокарт были повышены с 725/4000 МГц до 1085/5100 МГц, центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X при помощи системы фазового перехода разогнался до 5100 МГц, добавив системе необходимых для обновления рекорда вычислительных ресурсов.

Источник изображения: HWBot, chispy

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В тесте 3DMark Vantage Performance был получен результат 69 047 баллов, который является лучшим среди связок из трёх видеокарт этой модели. О том, насколько трудным был путь к успеху, можно судить хотя бы по комментарию автора эксперимента об отсутствии вышедших из строя видеокарт за прошедшие сутки.