В Китае процесс уже пошёл.

Ожидания участников рынка электромобилей и потребителей, связанные с положительным влиянием масштабов производства тяговых аккумуляторов на их стоимость, как отмечает Reuters со ссылкой на прогнозы BMI, могут не оправдаться, поскольку превышение спроса над предложением толкает цены на материалы, используемые для производства литиевых аккумуляторов.

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Источник изображения: Reuters

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Во всяком случае, тенденция справедлива для китайского рынка, где сосредоточена значительная часть мощностей по производству тяговых аккумуляторов. Если рассматривать цены на карбонат лития, то за год его стоимость в Китае выросла более чем в четыре раза. Сульфат никеля подорожал на 30% за предыдущие 12 месяцев, а гидроксид кобальта – более чем на 80%. Все эти материалы используются для производства распространённого типа тяговых аккумуляторов, сочетающих литий, кобальт и никель. Если так дело пойдёт дальше, и к китайским производителям в повышении цен присоединятся японские и южнокорейские, то в следующем году цены на тяговые аккумуляторы вырастут примерно на 10% до $115 за один кВт·ч ёмкости, как считают эксперты BMI. В настоящее время ситуацию с дефицитом материалов усугубляют плановые отключения промышленных предприятий в Китае от системы электроснабжения. Такими радикальными мерами страна пытается улучшить свои экологические показатели в эпоху борьбы с изменением глобального климата.