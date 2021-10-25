Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q уже позволил получить представление о степени влияния так называемого техпроцесса Intel 4 на валовую прибыль компании. Ранее эта технология именовалась 7-нм, и если в потребительском сегменте первыми её представителями должны стать процессоры Meteor Lake, то в серверном это будут процессоры Granite Rapids.
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Дальнейшее знакомство с содержанием формы 10-Q позволило нам установить, что за третий квартал Intel потратила не менее $225 млн на освоение техпроцесса Intel 4 именно в серверном сегменте, а всего с начала года профильные расходы достигли $390 млн. Это позволяет говорить о том, что серверные 7-нм процессоры Intel готовятся к анонсу не менее интенсивно, чем потребительские. Для сравнения, на последние нужды Intel в третьем квартале выделила не менее $205 млн, а всего с начала года негативное влияние данной активности на операционную прибыль компании достигло $280 млн. Как видите, в серверном сегменте расходы на освоение техпроцесса Intel 4 оказались больше.