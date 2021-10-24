Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q позволяет более подробно изучить структуру расходов и доходов компании за трёхмесячный период, завершившийся в конце сентября. Как отметил на отчётном мероприятии глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), в лабораториях компании уже проходят тесты работоспособные образцы процессоров поколения Meteor Lake, которые первыми примерят новый техпроцесс Intel 4, который ранее именовался 7-нм.
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Нет ничего удивительного в том, что Intel уже активно тратит средства на освоение техпроцесса Intel 4. В отчётной документации сказано, что валовую прибыль в третьем квартале эти расходы снизили примерно на $455 млн. Кстати, поставки автомобильных компонентов увеличили валовую прибыль компании на $545 млн, поскольку спрос на автомобили рос. Не будем забывать, что принадлежащая Intel израильская компания Mobileye снабжает автопроизводителей своими компонентами. Необходимость сокращать объёмы выпуска 14-нм продукции снизила валовую прибыль Intel на $170 млн.