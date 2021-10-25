Надежды на доступные электромобили тают с каждым днём.

Некоторые производители литиевых аккумуляторов, которые оказались востребованы в эпоху активной миграции транспорта на электротягу, не скрывают, что уже сейчас обеспечены заказами на несколько лет непрерывной работы вперёд. Тайваньский сайт DigiTimes отмечает, что цены на соединения лития растут с начала прошлого года. Например, стоимость карбида лития выросла в пять с лишним раз. Теоретически, это позволяет рассчитывать на рост стоимости тяговых аккумуляторов на 30% в самом оптимистичном варианте.

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Источник изображения: DigiTimes

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Альтернативные виды аккумуляторов только находятся в разработке, и в ближайшие годы разумной альтернативы литиевым найдено не будет. Даже более доступные LFP-батареи всё равно требуют использования лития в сочетании с фосфатом железа. Проблема сейчас заключается не в ограниченности запасов лития как такового, а в отставании добывающих производств от потребностей рынка.