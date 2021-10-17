Он ещё и имеет исполнение BGA для монтажа непосредственно на материнскую плату.

Опубликованное на страницах Twitter изображение особой версии процессора Intel Sapphire Rapids привлекло внимание наших коллег с сайта Tom’s Hardware, поскольку это первый случай демонстрации компоновки давно обсуждаемой версии процессора с памятью типа HBM – скорее всего, конкретно речь идёт о микросхемах поколения HBM2E.

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Источник изображения: Twitter, Tom Wassick

Другой особенностью является конструктивное исполнение BGA, подразумевающее монтаж процессора прямо на материнскую плату, без посредничества процессорного разъёма и возможности снять его без применения специального оборудования. По всей видимости, процессоры Sapphire Rapids со встроенной памятью HBM2E будут применяться в специализированных серверных системах с высокой плотностью монтажа.

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Источник поясняет, что изображение было получено из презентации, с которой представитель Intel должен был выступать на одной из отраслевых конференций. Каждому чиплету с вычислительными ядрами у такого процессора выделены по две микросхемы памяти HBM2E. Сами кристаллы чиплетов имеют иную форму, чем у процессоров Sapphire Rapids без памяти данного типа на борту. Не исключено, что для этой версии они были разработаны специально.