Феномен устойчивости корейских автопроизводителей к дефициту полупроводниковых компонентов некоторые источники поначалу объясняли именно способностью получать достаточное их количество от поставщиков на территории Южной Кореи. Сейчас подобную теорию сложно назвать состоятельной, поскольку представители Hyundai Motor всё-таки ссылаются на принятое ими на первом этапе пандемии решении не сокращать объёмы производства автомобилей в расчёте на стабильный спрос со стороны азиатских рынков.
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Руководство компании, как поясняет Reuters, сообщило о преодолении самых трудных с точки зрения дефицита месяцев – августа и сентября, а также выразило надежду на способность компании не только сохранить запланированные на этот квартал объёмы выпуска автомобилей, но и наверстать упущенное в следующем году.
Одной из мер по борьбе с возможными перебоями в логистике станет разработка электронных компонентов силами подразделения Hyundai Mobis. Такое решение требует времени и материальных ресурсов в реализации, но отказываться от соответствующих намерений компания не собирается.