Возможно, кому-то легендарные процессоры AMD Vishera покажутся «отработанным материалом», но британский энтузиаст Matt26LFC с радостью воспользовался возможностью разогнать модель AMD FX-8320 до 7304 МГц под жидким азотом с сохранением активности всех восьми ядер.
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Использовалась материнская плата ASUS ROG Crosshair V Formula-Z на основе набора логики AMD 990FX. Полученный результат 12,54 балла является лучшим в модельном зачёте. Напомним, что процессоры этого семейства преодолевают планку частоты в 8 ГГц, но под вычислительной нагрузкой они предсказуемо покоряют более низкие частоты, что и доказал этот эксперимент.