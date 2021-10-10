Издалека долго течёт река, но не Волга.

Возможно, кому-то легендарные процессоры AMD Vishera покажутся «отработанным материалом», но британский энтузиаст Matt26LFC с радостью воспользовался возможностью разогнать модель AMD FX-8320 до 7304 МГц под жидким азотом с сохранением активности всех восьми ядер.

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Источник изображения: HWBot, Matt26LFC

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Использовалась материнская плата ASUS ROG Crosshair V Formula-Z на основе набора логики AMD 990FX. Полученный результат 12,54 балла является лучшим в модельном зачёте. Напомним, что процессоры этого семейства преодолевают планку частоты в 8 ГГц, но под вычислительной нагрузкой они предсказуемо покоряют более низкие частоты, что и доказал этот эксперимент.