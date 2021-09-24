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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Слухи приписывают AMD и MediaTek намерения создать совместное предприятие
Оно будет разрабатывать процессоры для мобильных устройств.
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Тайваньский сайт DigiTimes сегодня сделал резонансное заявление о наличии у AMD и MediaTek намерений создать совместное предприятие, которое специализировалось бы на разработке мобильных процессоров с высокой степенью интеграции – поддерживающих, в частности, мобильные сети поколения 5G. Компания AMD заинтересована в этом проекте за счёт необходимости создания процессоров для ноутбуков.

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Источник изображения: DigiTimes

Вообще, уместно будет напомнить, что MediaTek уже сотрудничает с NVIDIA на этом направлении – об этом было официально объявлено ещё в апреле текущего года. У AMD партнёром на мобильном направлении является компания Samsung, которая оснастила свои новейшие мобильные процессоры графикой с архитектурой RDNA 2. Является ли в таких условиях целесообразным сотрудничество между AMD и MediaTek, с уверенностью сказать сложно.

#amd #arm #soc #mediatek
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