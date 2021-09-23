Чипсет Intel Z690 получил право поставляться на территорию ЕАЭС до конца 2031 года
Если AMD и NVIDIA стараются завуалировать обозначения разрабатываемых продуктов при их регистрации в открытых базах данных различных сертификационных органов, то у серийных изделий Intel такой возможности нет. На этой неделе чипсет Intel Z690, который ляжет в основу флагманских материнских плат для процессоров Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, прошёл регистрацию в таможенной базе данных ЕЭК.
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Изделия на его основе, как можно судить по предоставленной информации, получают право поставляться на территорию стран, входящих в ЕАЭС, до 31 декабря 2031 года. Как можно судить по ассортименту регистрируемых в этом же источнике материнских плат, некоторые из них обеспечат поддержку модулей памяти типа DDR4, хотя новая платформа Intel впервые предложит совместимость с DDR5 в потребительском секторе. Помимо Российской Федерации, членами ЕАЭС являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская Республика.
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