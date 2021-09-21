AMD отказалась от идеи оснащения процессоров EPYC памятью типа HBM
Известно, что компания Intel готова снабжать памятью типа HBM свои серверные процессоры Sapphire Rapids, а AMD до сих пор использовала такую память только на графических процессорах. Как поясняет венгерский сайт ProHardver со ссылкой на собственные источники, теоретическую возможность использования памяти HBM совместно с серверными процессорами EPYC компания AMD ранее тоже рассматривала, но отмела её после прогресса в создании собственной памяти 3D V-Cache, интегрируемой на чиплеты с вычислительными ядрами.
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Как известно, пока AMD подтвердила возможность использования 3D V-Cache только в потребительском сегменте, но родство Ryzen и EPYC не помешает в случае необходимости оснастить такой памятью и серверные процессоры. HBM в данном случае продемонстрировала более высокие задержки, да и работать с адресным пространством памяти в её случае было бы сложнее. Память типа 3D V-Cache показала себя в качестве более жизнеспособной альтернативы.
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