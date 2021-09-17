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Intel расширяет команду специалистов по взаимодействию с разработчиками игр

Возвращение в сегмент дискретной графики потребует серьёзных ресурсов.
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После более чем двадцатилетнего перерыва корпорация Intel готова вернуться в сегмент дискретной игровой графики, и первые шаги в розничном направлении намечены на следующее полугодие. Как отмечают наблюдательные участники обсуждения на страницах Reddit, в последнее время в команде Intel появилось больше профильных руководителей, отвечающих за взаимодействие с разработчиками игр.

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Источник изображения: Reddit, reps_up

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В современных условиях рассчитывать на успех без адекватной поддержки со стороны разработчиков игр бессмысленно, поэтому Intel заблаговременно выстраивает отношения с ними. Изучать общественное мнение на стороне потребителей компания начала задолго до этого. Ею были организованы несколько мероприятий, на которых ещё до начала пандемии энтузиасты могли встретиться с представителями Intel и рассказать о своих предпочтениях в сфере игровой графики.

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