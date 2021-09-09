Тайваньские разработчики процессоров готовятся поднять цены в первом квартале
Осведомлённые источники уже поясняли, что с первого октября TSMC готова поднять цены на свои услуги в рамках новых контрактов. На себестоимости конечной продукции, выпускаемой для заказчиков компании, это скажется в следующем полугодии. Вот и сайт DigiTimes подтверждает данную идею, сообщая о намерениях крупных тайваньских разработчиков интегральных микросхем поднять цены на свою продукцию с первого квартала 2022 года.
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Хотя имена этих разработчиков напрямую не упоминаются, можно предположить, что речь идёт о MediaTek, как минимум, а мобильные процессоры этой марки встречаются во многих смартфонах. Стало быть, новые партии смартфонов окажутся дороже предшественников. Какое-то время производители мобильных устройств смогут обходиться старыми запасами процессоров, но они в нынешних условиях невелики, а потому повышение цен достаточно быстро почувствуют на своём кармане рядовые покупатели смартфонов.
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