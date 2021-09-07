Недавние сообщения об ограниченном распространении флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 с процессором Exynos 2200, использующим лицензированную графику AMD RDNA 2, могли создать впечатление, что у компании есть проблемы с доступом к собственным процессорам в достаточных количествах.

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Источник изображения: AMD

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Южнокорейские источники, тем временем, сообщают о существовании двух модификаций процессоров семейства Exynos 2200, если подходить к ним с точки зрения характеристик встроенной графики. Флагманские модели смартфонов получат процессоры с четырьмя исполнительными блоками графического ядра, а модели рангом ниже ограничатся двумя исполнительными блоками. Они, к слову, должны прописаться в смартфонах Samsung Galaxy серии A. Кроме того, две китайские компании уже заинтересовались флагманской версией Exynos 2200 — нельзя исключать, что графика AMD пропишется и в китайских смартфонах верхнего ценового диапазона.