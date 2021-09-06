Galaxy S22 с чипсетом Exynos 2200 выйдут только на европейском рынке
Смартфон Samsung Galaxy S22 будет выпущен в феврале 2022 года. Подробная информация о телефонах недавно просочилась в сеть, и последняя утечка дает некоторую информацию о чипсетах, которые будут использоваться в линейке на различных рынках.
реклама
Согласно информации инсайдера FrontTron, похоже, что Samsung будет использовать чипсет Snapdragon 898 практически во всех смартфонах серии Galaxy S22. Утечка указывает, что Snapdragon 898 будет использоваться в североамериканской модели серии Galaxy S22. Смартфоны, предназначенные для рынков Гонконга, Кореи и Китая с высокой вероятностью также получат Snapdragon 898.
В настоящее время подтверждено, что только европейские модели будущих флагманских телефонов Samsung получат Exynos 2200. Это, вероятно, вызвано низкими показателями выхода полноценных чипсетов Exynos 2200 и его графического сопроцессора на архитектуре AMD RDNA. Подтверждением подобного развития событий является то, что утечки, появившиеся несколько недель назад, сообщают о планшетах серии Galaxy Tab S8, которые выйдут исключительно на чипсете Snapdragon 898.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила