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Смартфон Samsung Galaxy S22 будет выпущен в феврале 2022 года. Подробная информация о телефонах недавно просочилась в сеть, и последняя утечка дает некоторую информацию о чипсетах, которые будут использоваться в линейке на различных рынках.

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Согласно информации инсайдера FrontTron, похоже, что Samsung будет использовать чипсет Snapdragon 898 практически во всех смартфонах серии Galaxy S22. Утечка указывает, что Snapdragon 898 будет использоваться в североамериканской модели серии Galaxy S22. Смартфоны, предназначенные для рынков Гонконга, Кореи и Китая с высокой вероятностью также получат Snapdragon 898.

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В настоящее время подтверждено, что только европейские модели будущих флагманских телефонов Samsung получат Exynos 2200. Это, вероятно, вызвано низкими показателями выхода полноценных чипсетов Exynos 2200 и его графического сопроцессора на архитектуре AMD RDNA. Подтверждением подобного развития событий является то, что утечки, появившиеся несколько недель назад, сообщают о планшетах серии Galaxy Tab S8, которые выйдут исключительно на чипсете Snapdragon 898.