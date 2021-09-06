Власти американского города Тейлор пытаются привлечь Samsung к строительству предприятия налоговыми льготами на 30 лет
В административном центре штата Техас у Samsung Electronics уже есть предприятие, специализирующееся на контрактном производстве полупроводниковых компонентов. Агентство Reuters сообщает, что власти соседнего с Остином города Тейлор пытаются переманить Samsung, предлагая компании построить новое предприятие на участке площадью 4,8 кв.км.
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Рядом с действующим предприятием в Остине у Samsung уже есть свободный земельный участок меньших размеров. Власти Тейлора готовы освободить Samsung от значительной части налога на собственность сроком на тридцать лет. В первое десятилетие льгота будет исчисляться 92,5% ставки, во втором она снизится до 90%, и только после первых двадцати лет деятельности предприятия льготу уменьшат до 80% ставки. Если строительство удастся начать в первом квартале 2022 года, то к концу 2024 года новое предприятие уже сможет выдавать продукцию. По некоторым данным, Samsung Electronics готова потратить на это предприятие $17 млрд.
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