Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Власти американского города Тейлор пытаются привлечь Samsung к строительству предприятия налоговыми льготами на 30 лет

Уводят партнёра из-под носа у соседей.
1
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке

В административном центре штата Техас у Samsung Electronics уже есть предприятие, специализирующееся на контрактном производстве полупроводниковых компонентов. Агентство Reuters сообщает, что власти соседнего с Остином города Тейлор пытаются переманить Samsung, предлагая компании построить новое предприятие на участке площадью 4,8 кв.км.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Samsung Electronics

реклама

Рядом с действующим предприятием в Остине у Samsung уже есть свободный земельный участок меньших размеров. Власти Тейлора готовы освободить Samsung от значительной части налога на собственность сроком на тридцать лет. В первое десятилетие льгота будет исчисляться 92,5% ставки, во втором она снизится до 90%, и только после первых двадцати лет деятельности предприятия льготу уменьшат до 80% ставки. Если строительство удастся начать в первом квартале 2022 года, то к концу 2024 года новое предприятие уже сможет выдавать продукцию. По некоторым данным, Samsung Electronics готова потратить на это предприятие $17 млрд.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung полупроводники сша литография
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Клиенты разработчиков чипов сопротивляются повышению цен
4
Повышение цен на услуги TSMC создаст трудности для производителей смартфонов
+
Власти американского города Тейлор пытаются привлечь Samsung к строительству предприятия налоговыми льготами на 30 лет
1
В продажу поступают смарт-часы Doogee CS2 и смартфон Doogee X93 по цене от $18.79 и от $53.79
+
MSI и Corsair снабдят материнские платы продвинутой системой охлаждения
6
Геймерские беспроводные наушники Tronsmart Battle с 3D-звуком и музыкальным характером
6
Tesla к 2025 году сможет выпустить до 10 млн электромобилей
11
В июле рынок полупроводников увеличил выручку на 29%
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
31 августа 2021 22
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Chia - похоже это финал истории
47
3D-графика в играх. Часть 1: Краткая история
28
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Краткий обзор игры Aliens: Fireteam Elite
30
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
49
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
1

Сейчас обсуждают

Jaster
12:59
Разве так нельзя было сказать про все предыдущие поколения Интела?
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
El1x3r7714
12:55
Лучше бы они это говно давным-давно удалили.
Авторы Escape from Tarkov поделились планами на ближайшие месяцы: новая локация, обновление движка, DLSS и улучшение античита
andruhsss
12:54
На новых мп кстати он включен по умолчнию, что удивительно, так как выпустили их раньше чем майкрософт анонсировала вин11. Или они уже знали или догадывались.
Новый BIOS на материнских платах MSI позволит устанавливать Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х
Iphonovec
12:53
"Обновлённый движок Unity 2019" Это как?
Авторы Escape from Tarkov поделились планами на ближайшие месяцы: новая локация, обновление движка, DLSS и улучшение античита
Steam123
12:52
Если на b450 хороший питальник, то можешь спокойно туда ставить 5900х и забыть про апгрейд года на 3 точно, а то и до ddr6)
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
Серый Волк
12:51
Ага, ну после такого вопроса поняты ваши "глубокие" познания в технологии монеты Чиа:) Тру эксперт, как говорится, потёр по теме)
Chia - похоже это финал истории
Manager
12:47
Всё верно! Чукча не покупатель, чукча - продавец.
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
Xmast
12:47
Ну это скорее экономные. А те у кого есть деньги не заморачиваются производительностью на ватт доллар. Просто покупают новое
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
Просто Хомяк
12:47
С кого только решили стрич, непонятно. В мире нет столько олигархов.
Клиенты разработчиков чипов сопротивляются повышению цен
DiLouk
12:46
Так амд ради того и берут, чтобы не менять плату. Это же главный аргумент за амд вообще - что не нужно каждое обновление менять материнку.
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем