Многообещающее интервью лауреата Нобелевской премии Акиры Ёсино (Akira Yoshino) ресурсу Reuters свелось к обсуждению дальнейшей эволюции электротранспорта, хотя один из пионеров сферы создания литийионных аккумуляторов мог бы дать больше прогнозов именно по своему профилю деятельности.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Источник изображения: Reuters

реклама

Так или иначе, Акира Ёсино пояснил, что для человечество важен не только подбор новых материалов для создания анодов и катодов литийионных аккумуляторов. Модель эксплуатации транспортных средств тоже имеет значение. Будущее транспортной отрасли – за автоматически управляемыми электромобилями, как убеждён один из создателей литийионных аккумуляторов. Такие транспортные средства сами понимают, когда им нужно пополнить заряд, и в случае эксплуатации некоего роботизированного таксопарка подзарядка отдельных машин происходит незаметно для клиентов. Роботы-пылесосы не были бы так популярны, отмечает Ёсино, если бы требовали бы вмешательства человека для пополнения заряда аккумулятора.

Беспроводная технология зарядки тоже имеет право на жизнь, считает японский изобретатель, даже если для этого машину придётся устанавливать в строго определённое место. Некоторые участки дорог позволят подзаряжать аккумулятор на ходу, особенно это актуально для общественного транспорта. Он уже сейчас способен пополнять заряд аккумуляторов на остановках.

Самое интересное, что разработчик первых в мире литийионных аккумуляторов верит в неизбежность появления электромобилей Apple к 2025 году. Если таковые должны появиться в указанные сроки, то Apple придётся выступить с соответствующим заявлением уже в конце текущего года. Впрочем, Акира Ёсино подчеркнул, что это лишь его личное предположение.