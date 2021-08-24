«Отец» литийионных батарей считает, что автономный транспорт должен уметь заряжаться самостоятельно
Многообещающее интервью лауреата Нобелевской премии Акиры Ёсино (Akira Yoshino) ресурсу Reuters свелось к обсуждению дальнейшей эволюции электротранспорта, хотя один из пионеров сферы создания литийионных аккумуляторов мог бы дать больше прогнозов именно по своему профилю деятельности.
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Так или иначе, Акира Ёсино пояснил, что для человечество важен не только подбор новых материалов для создания анодов и катодов литийионных аккумуляторов. Модель эксплуатации транспортных средств тоже имеет значение. Будущее транспортной отрасли – за автоматически управляемыми электромобилями, как убеждён один из создателей литийионных аккумуляторов. Такие транспортные средства сами понимают, когда им нужно пополнить заряд, и в случае эксплуатации некоего роботизированного таксопарка подзарядка отдельных машин происходит незаметно для клиентов. Роботы-пылесосы не были бы так популярны, отмечает Ёсино, если бы требовали бы вмешательства человека для пополнения заряда аккумулятора.
Беспроводная технология зарядки тоже имеет право на жизнь, считает японский изобретатель, даже если для этого машину придётся устанавливать в строго определённое место. Некоторые участки дорог позволят подзаряжать аккумулятор на ходу, особенно это актуально для общественного транспорта. Он уже сейчас способен пополнять заряд аккумуляторов на остановках.
Самое интересное, что разработчик первых в мире литийионных аккумуляторов верит в неизбежность появления электромобилей Apple к 2025 году. Если таковые должны появиться в указанные сроки, то Apple придётся выступить с соответствующим заявлением уже в конце текущего года. Впрочем, Акира Ёсино подчеркнул, что это лишь его личное предположение.
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