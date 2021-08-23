По данным немецкого сайта ComputerBase.de, на конференции Hot Chips 33 компания Intel уделила внимание и компоновочным особенностям 10-нм процессоров Sapphire Rapids, которые будут отстаивать честь производителя в серверном сегменте под маркой Xeon. Как известно, вычислительные ядра этих процессоров распределятся между четырьмя кристаллами, ознаменовав окончательный переход Intel на использование чиплетов при создании серверных процессоров.

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Источник изображения: Intel, ComputerBase

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Начнём с того, что площадь одного кристалла не превышает 400 кв.мм, и это очень выгодно для Intel как с точки зрения себестоимости производства, так и в плане уровня выхода годной продукции. В базовом варианте, не подразумевающем использование восьми микросхем памяти типа HBM2E, процессоры Sapphire Rapids имеют размер подложки не более 78 х 57 мм. Если же добавляется память HBM2E, то размеры подложки увеличиваются до 100 х 57 мм. При этом количество соединений, реализованных по методу EMIB, возрастает с 10 до 14 штук.