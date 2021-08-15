Водоблок для AMD Ryzen предлагает прямой контакт с кристаллами процессора
Термин «прямой контакт» применяется при описании систем охлаждения в двух случаях. Это может быть прямой контакт тепловых трубок в основании радиатора с крышкой теплораспределителя процессора, либо прямой контакт подошвы водоблока с кристаллом процессора в случае предварительного удаления крышки теплораспределителя. Есть ещё и эксперименты на тему непосредственного охлаждения кристалла процессора потоком жидкости, но их следует отнести к разряду экзотики.
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Зато в случае с водоблоками Supercool computer, которые предлагаются в Таиланде по цене около $85 за штуку, можно говорить о контакте основания из никелированной меди с обнажёнными кристаллами процессоров AMD Ryzen.
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В текущем поколении процессоры этого семейства используют три или два кристалла, водоблок рассчитан на максимальную конфигурацию по количеству ядер и кристаллов, на его подошве можно разглядеть чётко очерченные выступы.
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Крышка водоблока выполнена из прозрачного полимера и присоединяется к основанию специальными винтами. Сборку предлагается провести силами пользователя, для этого в комплекте поставки предусмотрены два ключа-шестигранника.
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По словам продавца, такой водоблок позволяет снизить температуру процессора под нагрузкой или поднять частоту при разгоне. Следует помнить, что отделение крышки теплораспределителя не только нарушает гарантию на процессор, но и может привести к его повреждению. Ну, а для смельчаков такой водоблок станет логичным шагом на пути максимального раскрытия потенциала процессора.
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