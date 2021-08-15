Термин «прямой контакт» применяется при описании систем охлаждения в двух случаях. Это может быть прямой контакт тепловых трубок в основании радиатора с крышкой теплораспределителя процессора, либо прямой контакт подошвы водоблока с кристаллом процессора в случае предварительного удаления крышки теплораспределителя. Есть ещё и эксперименты на тему непосредственного охлаждения кристалла процессора потоком жидкости, но их следует отнести к разряду экзотики.

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Зато в случае с водоблоками Supercool computer, которые предлагаются в Таиланде по цене около $85 за штуку, можно говорить о контакте основания из никелированной меди с обнажёнными кристаллами процессоров AMD Ryzen.

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Источник изображения: Supercool computer

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В текущем поколении процессоры этого семейства используют три или два кристалла, водоблок рассчитан на максимальную конфигурацию по количеству ядер и кристаллов, на его подошве можно разглядеть чётко очерченные выступы.

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Источник изображения: Supercool computer

Крышка водоблока выполнена из прозрачного полимера и присоединяется к основанию специальными винтами. Сборку предлагается провести силами пользователя, для этого в комплекте поставки предусмотрены два ключа-шестигранника.

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Источник изображения: Supercool computer

По словам продавца, такой водоблок позволяет снизить температуру процессора под нагрузкой или поднять частоту при разгоне. Следует помнить, что отделение крышки теплораспределителя не только нарушает гарантию на процессор, но и может привести к его повреждению. Ну, а для смельчаков такой водоблок станет логичным шагом на пути максимального раскрытия потенциала процессора.