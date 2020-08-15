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AMD запатентовала конфигурируемый вариант прямого жидкостного охлаждения чипов

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Сперва омывать кристаллы процессоров охлаждающей жидкостью напрямую пытались энтузиасты в рамках смелых экспериментов, позже идею довела до серийной реализации корпорация IBM в своих серверных системах, но прочие компании тоже ищут пути повышения эффективности теплоотвода. Например, AMD запатентовала конструкцию конфигурируемого теплораспределителя для процессоров, кристаллы которых омываются охлаждающей жидкостью напрямую.

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Источник изображения: Free Patents Online

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Прекрасно осознавая, что применение чиплетов станет нормой в ближайшем будущем, AMD предлагает устраивать теплораспределители таким образом, чтобы при помощи системы сменных перегородок с отверстиями для перетока жидкости направлять эту жидкость оптимальным маршрутом.

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Источник изображения: Free Patents Online

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Скажем, для процессора с двумя кристаллами на подложке и процессора с одним кристаллом потребуются разные конфигурации перегородок. Конструкцию крышки теплораспределителя для этого менять не придётся, направление потока задаётся только сменными перегородками.

Источник изображения: Free Patents Online

AMD намеревается в рамках этой идеи пропускать охлаждающую жидкость между крышкой теплораспределителя и подложкой процессора – так, чтобы она омывала полупроводниковые кристаллы.

Источник изображения: Free Patents Online

Как скоро подобная идея будет воплощена в жизнь, сказать сложно. Заявка была подана в патентное ведомство ещё в ноябре 2018 года. Важно понимать, что многие запатентованные идеи так и не находят практического воплощения.

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Теги

amd наука и изобретения охлаждение процессора процессоры
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