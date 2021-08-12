Intel окончательно удалила поддержку Cannon Lake из Linux
Ещё в конце июля представители Intel, ответственные за сопровождение драйверов в Linux, сообщили о намерениях удалить часть кода, предназначенную для графической подсистемы 10-нм процессоров Cannon Lake, которая у серийных экземпляров Core i3-8121U никогда не функционировала. Как отмечает сайт Phoronix, на этой неделе данные изменения окончательно вступили в силу.
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По сути, встроенная графика на процессорах Cannon Lake никогда не работала, поэтому наличие совместимых драйверов в Linux было своего рода рудиментом. Да и сами процессоры Cannon Lake вышли на рынок в лице преимущественно одной модели в мобильном сегменте, и большого распространения получить не успели. Компания Intel тащила этот «чемодан без ручки» со второго квартала 2018 года, но теперь в ассортименте её продукции гораздо больше 10-нм процессоров.
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