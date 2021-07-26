Intel простилась с поддержкой процессоров Cannon Lake в Linux
Многострадальное семейство процессоров Cannon Lake должно было стать первым, выпускаемым по 10-нм технологии, анонс соответствующих моделей был запланирован ещё на 2015 год, но фактически состоялся только в 2018 году в сильно урезанном ассортименте и с отключенной графической подсистемой, которая физически на кристалле присутствовала. Официально процессоры Cannon Lake подверглись действию программы по завершению жизненного цикла в феврале 2020 года, но на уровне программного обеспечения Intel их ещё как-то поддерживала.
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Если ориентироваться на обновления кода Linux, то и эта платформа отныне лишается поддержки процессоров семейства Cannon Lake.
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Специалисты Intel исключают из драйверов специфические участки кода, имеющие отношение к Cannon Lake. Этот шаг ещё раз напоминает нам, насколько долгим и тернистым был путь компании к выпуску серийных 10-нм процессоров. Сейчас выпускаемые по этой технологии процессоры по количеству превосходят 14-нм. Себестоимость их производства за год удалось сократить на 45%, что увеличило операционную прибыль Intel на $540 млн. Всё настолько хорошо, что недавно компания объявила о прекращении поставок мобильных процессоров Ice Lake, Lakefield и Comet Lake с весны следующего года. Вскоре актуальными смогут считаться только процессоры Tiger Lake и Alder Lake, если не считать серверных Ice Lake-SP.
По всей видимости, роль процессоров Cannon Lake компания Intel никогда не ценила должным образом, поскольку официально начинала отсчёт поколений 10-нм продуктов не с них, а с преемников, известных под кодовым обозначением Ice Lake.
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