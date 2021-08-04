Самые разные компании считают производство и разработку литиевых аккумуляторов буквально «новым Клондайком», поскольку едва ли не ежемесячно создаются новые альянсы, оглашаются наполеоновские планы по строительству новых предприятий и сообщается о скромных успехах в увеличении плотности хранения электроэнергии. Причины подобного ажиотажа вокруг аккумуляторной темы понятны: это и перевод транспорта на электротягу, и общее «озеленение» энергетики.

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Южнокорейская компания SK innovation, которая пока довольствуется шестым местом на мировом рынке литиевых аккумуляторов, но уже к 2023 году рассчитывает удвоить производственные мощности и войти в тройку лидеров, на этой неделе подтвердила намерения выделить аккумуляторный бизнес в самостоятельную структурную единицу. Предполагается, что новая компания под именем SK battery начнёт работу с 1 октября этого года, если собрание акционеров в середине сентября одобрит подобную реструктуризацию.

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Источник изображения: SK innovation

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SK battery будет на сто процентов принадлежать SK innovation. Подобные преобразования должны разделить систему менеджмента, как поясняет руководство материнской компании, сделав профильный бизнес более гибким в быстро меняющихся условиях. Самостоятельная компания также сможет успешнее привлекать капитал на своё развитие. LG Chem свой бизнес по производству аккумуляторов тоже выделила в компанию LG Energy Solution, поэтому конкурент не стал искать новые рецепты.