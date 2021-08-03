Давно не баловавшая клиентов в потребительском сегменте профильными рассылками компания Intel на этой неделе сообщила, что сворачивает поставки набора логики B460 и переводит в сегмент встраиваемых решений чипсет H410. Последний будет поставляться профильным клиентам и после 24 декабря 2021 года, чего нельзя сказать о B460.

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Источник изображения: Intel

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Заказать набор логики Intel B460 клиенты компании из числа производителей материнских плат смогут до 3 декабря текущего года. Столь сжатые по меркам жизненного цикла продуктов Intel сроки говорят о том, что компания спешит обновить ассортимент настольных чипсетов. По всей видимости, к декабрю у неё уже будут готовы наборы логики серии 600 для процессоров Alder Lake-S в исполнении LGA 1700.