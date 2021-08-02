Как отмечает DigiTimes, основанной летом 2016 года китайской компании YMTC удалось к настоящему моменту освоить массовый выпуск 128-слойной памяти типа 3D NAND. Это позволяет говорить, что китайская полупроводниковая промышленность в этой сфере буквально на шаг отстаёт от зарубежной – Micron и SK hynix к производству своей 176-слойной памяти приступили только в прошлом декабре.

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Источник изображения: YMTC

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Предполагается, что первыми носителями 128-слойной памяти типа QLC 3D NAND марки YMTC станут накопители китайского производства. Испытанные ресурсом Tom’s Hardware образцы подобных накопителей продемонстрировали скорость чтения, превышающую показатели накопителей на базе памяти Micron и Kioxia, но по скорости записи немного уступили конкурентам.