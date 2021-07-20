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Поддержка гибридных процессоров AMD Barcelo (Zen 3 + Vega) внедряется в Linux

Почти как Cezanne, только в мобильном сегменте.
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Гибридные процессоры Barcelo (здесь нет опечатки) упоминаются в новостях, описывающих планы AMD, с апреля этого года. Слухи приписывают им близость на уровне архитектуры к процессорам Cezanne (Zen 3), поскольку и графическая подсистема семейства Vega 8 никуда не денется. Эти процессоры должны выпускаться по 7-нм технологии и применяться в мобильном сегменте.

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Источник изображения: Github

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По сути, процессоры Barcelo станут преемниками семейства Lucienne, которое опирается на архитектуру Zen 2 – последняя уступит место более современной Zen 3, хотя графическая часть на архитектуру Navi 2 так и не перейдёт. Родство процессоров Barcelo и Cezanne недавно было подтверждено и разработчиками ПО для среды Linux на специальном ресурсе. Анонс Barcelo вряд ли состоится ранее следующего года, но заблаговременная подготовка со стороны разработчиков в данном случае совершенно уместна.

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Теги

amd apu vega linux amd zen 2 amd zen 3 cezanne lucienne barcelo
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