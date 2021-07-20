Гибридные процессоры Barcelo (здесь нет опечатки) упоминаются в новостях, описывающих планы AMD, с апреля этого года. Слухи приписывают им близость на уровне архитектуры к процессорам Cezanne (Zen 3), поскольку и графическая подсистема семейства Vega 8 никуда не денется. Эти процессоры должны выпускаться по 7-нм технологии и применяться в мобильном сегменте.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Github

реклама

По сути, процессоры Barcelo станут преемниками семейства Lucienne, которое опирается на архитектуру Zen 2 – последняя уступит место более современной Zen 3, хотя графическая часть на архитектуру Navi 2 так и не перейдёт. Родство процессоров Barcelo и Cezanne недавно было подтверждено и разработчиками ПО для среды Linux на специальном ресурсе. Анонс Barcelo вряд ли состоится ранее следующего года, но заблаговременная подготовка со стороны разработчиков в данном случае совершенно уместна.