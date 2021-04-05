Процессоры AMD Raphael (Zen 4) откроют эру обязательного наличия встроенной графики
Пасхальное воскресенье навеяло на резидентов стран с преобладанием католицизма некоторую скуку, поэтому появление на страницах ресурса Reddit бурного обсуждения ближайших планов AMD по мотивам публикации китайского ресурса ChipHell было закономерным.
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Главной сенсацией стало предполагаемое решение AMD отказаться от выпуска в настольном сегменте моделей процессоров, лишённых встроенной графики. Правда, случится это только с переходом на архитектуру Zen 4, которая должна появиться не ранее 2022 года, да и этот срок подтверждён только для серверного сегмента.
Текущее поколение процессоров Ryzen, напомним, носит условное обозначение Vermeer. Вероятность появления их преемников с обозначением Warhol и архитектурой Zen3+ в сочетании с 6-нм техпроцессом китайские источники в силу каких-то причин оспаривают. В то же время, рассчитывать на ускорение выхода процессоров Raphael с архитектурой Zen 4 не так просто. Во-первых, поддержка DDR5 неминуемо повлечёт смену процессорного разъёма на Socket AM5. Во-вторых, выпуск этих процессоров по 5-нм техпроцессу тоже станет возможным лишь в следующем году. Кстати, чиплет с логикой ввода-вывода у этих процессоров должен будет выпускаться по 6-нм технологии.
Встроенная графика поколения Navi 2 (RDNA 2), по мнению китайских источников, будет навязана всем покупателям процессоров Raphael. Возможно, конечно, что в ряде моделей она будет отключена, но физически будет присутствовать на одном из кристаллов. Нельзя исключать, что на подобный шаг AMD толкнёт желание добиться какой-то унификации с другими процессорами. По слухам, графику подселят именно на 6-нм кристалл с логикой ввода-вывода.
Гибридные процессоры Rembrandt, которые заменят собой Cezanne, тоже несут немало изменений. Помимо архитектуры Zen 3+ и 6-нм технологии производства, они предложат встроенную графику поколения RDNA 2 и поддержку памяти типа LPDDR5 и DDR5. В отличие от Raphael, которые поддержку DDR5 будут сочетать с интерфейсом PCI Express 5.0, процессоры Rembrandt должны ограничиться PCI Express 4.0. Зато от конструктивного исполнения Socket AM4 они в силу внедрения поддержки DDR5 вынуждены будут уйти.
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Преемниками гибридных процессоров Lucienne станут процессоры Barcelo с архитектурой Zen 3 и прежней встроенной графикой Vega 8, они тоже будут выпускаться по 7-нм технологии, поддерживать PCI Express 3.0 и DDR4/LPDDR4X. Зато и конструктивное исполнение Socket FP6 останется без изменений, что облегчит жизнь производителям мобильных устройств на их основе. По сути, процессоры Barcelo принесут только новую архитектуру вычислительных ядер в нижний ценовой сегмент.
Процессоры Phoenix, которые должны сменить собой Rembrandt, разделят с Raphael основные нововведения, включая поддержку DDR5 и PCI Express 5.0 в сочетании с архитектурой Zen 4, но при этом добавят поддержку LPDDR5 и предложат более современную встроенную графику поколения RDNA 3.
Попутно китайские источники называют основные рубежи появления новинок в текущем году. В июне должны выйти новые гибридные процессоры AMD – возможно, речь идёт о появлении Cezanne в розничном сегменте рынка. В августе будут представлены процессоры Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 3. Наконец, видеокарты с архитектурой RDNA 3 дебютируют в третьем квартале 2022 года, поэтому текущий пройдёт под знаком RDNA 2.
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