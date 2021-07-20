Многострадальный сайт Fudzilla напомнил о своём существовании информационным поводом, на который счёл уместным сослаться даже вездесущий VideoCardz. Источник сообщает, что дебют видеокарт Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 будет синхронизирован, обе не только будут представлены 11 августа, но и поступят в продажу в первый же день.

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Источник изображения: AMD, Fudzilla

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Напомним, ранее нам удалось выяснить, что первоначальный план AMD подразумевал разнесение анонсов Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 по разным датам. Нельзя исключать, что тактика меняется на ходу, поскольку рынок видеокарт сейчас очень непредсказуем. Radeon RX 6600 XT получит 2048 потоковых процессоров и 8 Гбайт памяти типа GDDR6, а младший Radeon RX 6600 ограничится 1792 потоковыми процессорами. Кроме того, его объём памяти может быть уменьшен до 4 Гбайт в одной из модификаций, хотя другая предложит все 8 Гбайт.