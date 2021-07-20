Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 могут быть представлены 11 августа

И сразу поступят в продажу.
2
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Многострадальный сайт Fudzilla напомнил о своём существовании информационным поводом, на который счёл уместным сослаться даже вездесущий VideoCardz. Источник сообщает, что дебют видеокарт Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 будет синхронизирован, обе не только будут представлены 11 августа, но и поступят в продажу в первый же день.

реклама

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: AMD, Fudzilla

реклама

Напомним, ранее нам удалось выяснить, что первоначальный план AMD подразумевал разнесение анонсов Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 по разным датам. Нельзя исключать, что тактика меняется на ходу, поскольку рынок видеокарт сейчас очень непредсказуем. Radeon RX 6600 XT получит 2048 потоковых процессоров и 8 Гбайт памяти типа GDDR6, а младший Radeon RX 6600 ограничится 1792 потоковыми процессорами. Кроме того, его объём памяти может быть уменьшен до 4 Гбайт в одной из модификаций, хотя другая предложит все 8 Гбайт.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd видеокарты rdna 2 navi 23 radeon rx 6600 radeon rx 6600 xt
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 могут быть представлены 11 августа
2
Глава GlobalFoundries опроверг слухи о продаже бизнеса компании Intel
+
Nintendo отрицает, что будет зарабатывать на новой версии Switch больше
1
К середине десятилетия Европа станет вторым по величине производителем батарей для электромобилей
2
MSI ожидает снижения доходов от продажи видеокарт майнерам во втором полугодии
17
Intel настаивает на легализации идеографического символа микрочипа
4

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 30
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 32
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Материнские платы MSI с модулем криптографии TPM 2.0
22
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
87
Видеокарты вернулись в магазины и дешевеют — собираем игровой ПК с бюджетом 50000 рублей
61
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
38
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Большой обзор и сравнительное тестирование флешки Lexar M35 объёмом 32 и 64 ГБ
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3

Сейчас обсуждают

Мавлет Компотов
07:16
Биткоин-это ни чем не подтвержденный предмет спекуляции мирового масштаба.Видимо изначально большую часть крипты имеет её основатель и просто за счёт манипуляций купи/продай повышает или опускает курс...
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
Warguz
07:14
если только со старта будут продавать по рекомендованной цене
Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 могут быть представлены 11 августа
Антон Конкин
07:09
Бредятина. Курс должен вверх пойти, причем стабильно вверх, тогда будет ажиотаж.
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
Владимир Захаров
07:05
Если как говорят будет стоить дороже RTX 3060 -, то кому 6600 XT вперлась ?
Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 могут быть представлены 11 августа
Батон322
07:04
Ахахахахахахахаа вы со своей песней про коррекцию я хз, сначала когда с 60к упало кричали это коррекция, дураки выводят деньги а мы будем ждать 150к , сейчас уже ниже 30к падает, и будет дальше падать...
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
alexzver
07:00
Потому что, классический завистливый колхозный петух-нищеброд...
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
SATelit
06:56
Вау, ты по тише, крипта не является товаром или ценной бумагой, крипта это гезелевские деньги, то есть обычный воздух... Вспоминаем МММ... Ты лучше жене сапоги купи...
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
Шапошников
06:54
Процы лежат в магазинах в свободном доступе, по крайней мере Zen 3, нет по ним дефицита. И цена рекомендованная на 5600х 300$, так что не нужно тут гнать
AMD теряет позиции на российском рынке процессоров
SATelit
06:43
Заглот, не один, а 18, не кит, а анонимы, не сейчас, а в 2018 году.....
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
SATelit
06:42
Хороший пример что заглот - балабол))))
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем