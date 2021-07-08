Более доступный Radeon RX 6600 выйдет позже Radeon RX 6600 XT
Материал на сайте VideoCardz, повествующий о намерениях AMD представить видеокарту Radeon RX 6600 XT в августе, не так много внимания уделял более доступному графическому решению по имени Radeon RX 6600.
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Исправить ситуацию нам удалось, обратившись к собственным осведомлённым о планах AMD источникам. Они в силу понятных причин были не особо многословны, но смогли подтвердить, что анонс Radeon RX 6600 XT действительно намечен на август текущего года. Делать какие-то выводы по поводу озвученной утром рекомендованной цены новинки они не советуют, поскольку сейчас цены формируются стихийно, и любые рекомендации производитель просто не имеют большого практического смысла.
Если же вернуться к обсуждению сроков анонса Radeon RX 6600, то они будут разнесены с дебютом Radeon RX 6600 XT. Насколько позже выйдет более доступная видеокарта серии, не уточняется, но по затянутой подготовке к анонсу старшей можно предположить, что случится это не так скоро. По всей видимости, партнёры AMD должны к моменту формального дебюта накопить какое-то количество видеокарт, а это сейчас сделать не так просто.
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