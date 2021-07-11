Ассортимент систем на базе AMD 4700S поразит своим разнообразием
Внебрачное дитя Sony PlayStation 5 в лице настольной системы AMD 4700S к настоящему моменту неплохо изучено, что позволяет исключить случайное попадание этой платформы в розницу.
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Разработанный AMD на заказ гибридный процессор для Sony PlayStation 5 с небольшой модификацией, преимущественно выражающейся в отключении встроенной графики, оказался в основе компактной материнской платы, а вместо оперативной памяти используется GDDR6. Представителям сайта Tom’s Hardware Guide удалось выяснить у сотрудников AMD, что производители готовых систем начали поставлять решения на основе 4700S с 24 июня, а всего количество моделей может превысить восемь десятков. Цены на подобные системы партнёры AMD могут назначать самостоятельно. Что характерно, AMD всячески избегает упоминания торговой марки «Ryzen» в контексте этого продукта, хотя цифровая маркировка вида «4700S» говорит о каком-то родстве. Представители AMD отказались комментировать, насколько 4700S близок к решению, лежащему в основе Sony PlayStation 5. Это и понятно, ведь последнее должно предлагаться только Sony, а потому сотрудники компании предпочитают называть 4700S отдельным «уникальным решением».
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