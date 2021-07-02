Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

О новом необычном комплекте AMD 4700S наверняка уже слышал каждый. В его основе лежит система от игровой консоли нового поколения. В начале предполагалось, что донором является Xbox Series X, но позже более подробные фотографии комплекта позволили понять, что в его основе платформа PlayStation 5 с SoC, в котором отключено графическое ядро, за графику отвечает Radeon RX 550.

Источник изображения: Unsplash реклама

Комплект уже попал в руки технических специалистов корейского ресурса BodNara, которые впервые сняли с него стандартное охлаждение и подробнее изучили компонентную базу. Теперь известно, что используется GDDR6 память производства Hynix, работающая на скорости 14 Гбит/с, и чипсет AMD A77E Fusion Controller Hub.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Ресурс провел несколько тестов комплекта AMD 4700S и сравнил его производительность с системой на базе Intel Core i7-11700 со встроенной графикой и DDR4-3200. Многих интересует работа подсистемы памяти из-за необычной конфигурации с GDDR6. Результаты вполне ожидаемы — средняя пропускная способность GDDR6 в два раза выше, но существенно выше и задержки.

реклама

В большинстве игр и бенчмарков комплект AMD оказался существенно быстрее встроенной графики Intel, кроме League of Legends, где AMD 4700S уступил около 7%. Игровые настройки не уточняются, в целом производительность оценивается положительно, но стоит напомнить, что AMD 4700S предоставляет доступ только к 4 линиям PCIe 2.0, что существенно ограничивает производительность графики.

Также сообщается, что ориентировочная стоимость комплекта составит $500.