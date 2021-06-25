Появилось изображение альтернативной крышки для процессоров AMD Ryzen
Предыдущая новость о выпуске альтернативной медной крышки для процессоров AMD Ryzen вызвала вполне предсказуемые обсуждения в духе «лучшее – враг хорошего». Между тем, за прошедшее с того момента время на сайте RockIt Cool появилось не только изображение самой медной крышки, но и её новая цена, которая в пересчёте по курсу успела вырасти до $30,60 с учётом налогов, но без учёта доставки.
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Желающие добиться большей химической стабильности поверхности могут выбрать вариант с никелевым покрытием, за него нужно доплатить ещё $7,38. Забавляет условие продавца, согласно которому в одни руки более десяти крышек не отпускаются. Зато японские покупатели, приобретающие сразу три крышки, могут рассчитывать на бесплатную доставку.
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