Компания RockIt Cool начала принимать заказы на альтернативную медную крышку для процессоров AMD Ryzen. Товар оказался настолько новым, что на сайте ещё нет фирменных изображений, поэтому ради иллюстративных целей мы позаимствовали фотографию аналогичного решения для процессоров Intel.

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Источник изображения: RockIt Cool

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Если говорить непосредственно о новинке, то она обладает увеличенной площадью поверхности, на 12% больше исходной, что позволяет увеличить эффективность отвода тепла системой охлаждения, как считают создатели. Крышка оценивается в $25 без учёта доставки. Не следует забывать, что под родной крышкой теплораспределителя у процессоров Ryzen находится припой, снять её не так просто, а любая из попыток лишает владельца процессора фирменной гарантии.