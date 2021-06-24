Клиентами TSMC на 6-нм техпроцессе стали разработчики мобильных процессоров
Сегодня издание DigiTimes сообщило, что TSMC удалось привлечь клиентов на 6-нм технологию. Ими стали разработчики мобильных процессоров для сетей 5G, компании Qualcomm, MediaTek и Unisoc. Опытное производство компонентов по 6-нм технологии стартовало ещё в первом квартале прошлого года.
реклама
реклама
По сравнению с первым поколением 7-нм техпроцесса, новый 6-нм техпроцесс увеличит плотность размещения транзисторов на 18% при неизменных быстродействии и энергопотреблении. Разработчики смогут использовать тот же инструментарий, что и при создании 7-нм процессоров, поэтому переход на 6-нм технологию для них будет максимально простым и безболезненным. Размеры кристалла проектируемых компонентов можно будет сократить на 15% по сравнению с 7-нм техпроцессом. Количество слоёв кристалла, обрабатываемых при помощи EUV-литографии, увеличится с четырёх до пяти штук. Массовое производство 6-нм компонентов должно было начаться в этом году.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила