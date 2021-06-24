Сегодня издание DigiTimes сообщило, что TSMC удалось привлечь клиентов на 6-нм технологию. Ими стали разработчики мобильных процессоров для сетей 5G, компании Qualcomm, MediaTek и Unisoc. Опытное производство компонентов по 6-нм технологии стартовало ещё в первом квартале прошлого года.

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Источник изображения: TSMC

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По сравнению с первым поколением 7-нм техпроцесса, новый 6-нм техпроцесс увеличит плотность размещения транзисторов на 18% при неизменных быстродействии и энергопотреблении. Разработчики смогут использовать тот же инструментарий, что и при создании 7-нм процессоров, поэтому переход на 6-нм технологию для них будет максимально простым и безболезненным. Размеры кристалла проектируемых компонентов можно будет сократить на 15% по сравнению с 7-нм техпроцессом. Количество слоёв кристалла, обрабатываемых при помощи EUV-литографии, увеличится с четырёх до пяти штук. Массовое производство 6-нм компонентов должно было начаться в этом году.