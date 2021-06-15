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Появились схематические изображения модуля OAM для ускорителей Intel Ponte Vecchio

С уровнем TDP до 600 Вт способно справиться жидкостное охлаждение.
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Ещё в конце марта стало известно о намерениях Intel использовать конструктивное исполнение OAM в серверном сегменте для ускорителей вычислений Ponte Vecchio, которые получат сложную пространственную компоновку с более чем сорока разнородными кристаллами.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Ресурсу Igor’s LAB удалось заполучить схематические изображения модуля OAM для ускорителей Ponte Vecchio, которые позволяют подтвердить использование системы жидкостного охлаждения для отвода до 600 Вт тепловой энергии.

Источник изображения: Igor’s LAB

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Кроме того, изображения позволяют понять габаритные размеры модуля – без учёта компактного водоблока и верхней крышки они составят 102 х 165 х 19 мм. Собственно, и после установки водоблока высота увеличится несущественно, и для применения в серверных системах это действительно важно.

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intel водоблок ponte vecchio
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