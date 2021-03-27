Ускорители вычислений Intel Ponte Vecchio будут полагаться на жидкостное охлаждение
Если после демонстрации вычислительного модуля Ponte Vecchio с 47 кристаллами главой Intel на этой неделе у кого-то ещё оставались сомнения в его серверном предназначении, то откровения одного японского блогера призваны их развеять. В документации Intel, которая стала доступна на днях, описываются тепловые параметры ускорителей Ponte Vecchio, которые будут поставляться в конструктивном исполнении OAM.
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В варианте с радиатором для воздушного охлаждения (на эскизе выше) такие модули способны отводить до 450 Вт тепла, но документация Intel приписывает ускорителям Ponte Vecchio уровень тепловыделения до 600 Вт, что подразумевает использование жидкостного охлаждения.
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Как именно оно будет реализовано, пока не уточняется, но ещё раз подчеркнём, что речь идёт о применении данных ускорителей в серверном оборудовании. В данном сегменте использование жидкостного охлаждения не является экзотикой, но требует определённого внимания со стороны разработчиков готовых систем.
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