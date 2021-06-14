Не всем регистрируемым торговым маркам суждено найти применение на практике, но в случае с активностью AMD в этой сфере не приходится сомневаться в последовательном продвижении новых товарных знаков. Стоило, например, двадцатого мая пройти регистрацию торговой марке ADVANTAGE, как на открытии Computex 2021 в начале следующего месяца данное обозначение примерила мобильная платформа AMD.

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Похоже, следующим товарным знаком AMD, который будет привязан к платформе, станет INFINITY. Во всяком случае, именно в таком контексте упоминается это слово в новой патентной заявке AMD для профильного американского ведомства.

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Источник изображения: USPTO

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AMD уже применяет слово Infinity в других сочетаниях. Во-первых, уже давно существует интерфейс Infinity Fabric. Во-вторых, словосочетание «архитектура Infinity» используется в серверном сегменте. Текст новой заявки позволяет применять термин «платформа Infinity» в самых разных сферах, поэтому остаётся только запастись терпением, чтобы понять, где он будет использован.