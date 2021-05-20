AMD ADVANTAGE: новая торговая марка прошла регистрацию
Если опираться на изменения в базе данных торговых марок, относящейся к американской юрисдикции, то AMD начала эту неделю с регистрации новой записи, превращающей слово «ADVANTAGE» в зарегистрированный товарный знак. В переводе с английского оно обозначает «преимущество» или «превосходство», и такое буквальное изложение сложно привязать к какому-то аппаратному компоненту.
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Скорее всего, AMD будет использовать этот термин для обозначения какой-то технологии или программного решения. Звучит оно довольно амбициозно, но именно такого маркетингового эффекта наверняка добиваются авторы идеи. Практика показывает, что не все регистрируемые торговые марки находят применение в действительности, поэтому ждать встречи с одноимённым решением AMD нужно не столь беззаветно и отчаянно.
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