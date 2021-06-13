Ретроклокер разогнал древний Pentium III в полтора раза, обновив рекорд SuperPI 1M
На рубеже веков процессоры Intel Pentium III примерили конструктивное исполнение SECC2, представлявшее собой картридж для установки в щелевой разъём Slot 1. На печатной плате внутри такого картриджа соседствовали кристалл с вычислительными ядрами и микросхемы памяти. В силу конструктивных особенностей такие процессоры довольно сложно охлаждать в ходе экстремального разгона, но греческий энтузиаст Obijuan83 смог изготовить всю необходимую оснастку, и применил для охлаждения Pentium III поколения Katmai небольшую систему фазового перехода, которая «на выходе» выдаёт температуру минус 22 градуса Цельсия.
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Печатную плату процессора, разумеется, пришлось тщательным образом изолировать от попадания конденсата и образования инея. Крепить элементы «фреонки» на материнской плате тоже пришлось при помощи специальных приспособлений.
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В итоге штатная частота процессора при напряжении 2,8 В была повышена в полтора раза, с 500 до 750 МГц, и это позволило обновить модельный рекорд SuperPI 1M, который соответствует результату 2 минуты 38,999 секунды.
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