На рубеже веков процессоры Intel Pentium III примерили конструктивное исполнение SECC2, представлявшее собой картридж для установки в щелевой разъём Slot 1. На печатной плате внутри такого картриджа соседствовали кристалл с вычислительными ядрами и микросхемы памяти. В силу конструктивных особенностей такие процессоры довольно сложно охлаждать в ходе экстремального разгона, но греческий энтузиаст Obijuan83 смог изготовить всю необходимую оснастку, и применил для охлаждения Pentium III поколения Katmai небольшую систему фазового перехода, которая «на выходе» выдаёт температуру минус 22 градуса Цельсия.

реклама

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -30 000р на 14Tb Toshiba -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Источник изображения: HWBot, Obijuan83

реклама

Печатную плату процессора, разумеется, пришлось тщательным образом изолировать от попадания конденсата и образования инея. Крепить элементы «фреонки» на материнской плате тоже пришлось при помощи специальных приспособлений.

Источник изображения: HWBot, Obijuan83

реклама

В итоге штатная частота процессора при напряжении 2,8 В была повышена в полтора раза, с 500 до 750 МГц, и это позволило обновить модельный рекорд SuperPI 1M, который соответствует результату 2 минуты 38,999 секунды.